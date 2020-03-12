【專家點評】楊俊文：日圓勢向下回調

美股日升日跌1,000點已成日常，破紀錄的2,000點也不是奇事。油價可以跌4成，日本Yen兩星期升超過1成，美聯儲英倫銀行突然減息半里，之後可能還陸續有來。

失控可能是一個不錯的形容詞，短期來說金、 股、 匯、債基本上都是沒有理性分析可言，單純是投資者恐懼的投射，可以肯定沒有人知道哪個是底部、 何時是底部？反正恐懼時價值並沒有準則，價值只有長期裏顯現。

既然價值分析短期失效，技術分析在這類型市況相對有用。股跌，債跌，油跌；Yen升，金升，國債升。Yen這兩星期的波幅約1成，比金價還要利害，也是最領先的指標，市場一有風吹草動，Yen必然狂跌，比甚麼納指、道指VIX更快。Yen大概由112升至101水平，一星期升幅多於過去5年總和。理論上如果這波世界風暴完結的話，Yen要突破這個升浪的上升軌，升幅如果回調0.618，意味yen最起碼回復正常，或出現新的走勢，現時回跌0.618大約要去到107以上才可安心。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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