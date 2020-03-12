【大流行恐慌】日股曾瀉逾400點　澳股挫近3%

全球新冠肺炎疫情確診個案達12.4萬宗，世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞宣布新冠肺炎疫情為全球大流行(Pandemic)，投資者恐慌情緒升溫，美股三大指數插4.7%至5.8%，其中道指收挫1,464點，陷入技術性熊市。亞洲主要股市包括日股、韓股及澳股跟瀉1.5%至近3%。

日本日經225指數早段最多大挫455點或2.3%，低見18,960點，跌穿19,000點關。板塊方面，地產、金融及能源股全線挫逾2%。個股中，宇部興產跌3%，朝日集團及川崎汽船皆挫逾4%。

日本公布，2月份生產物價指數(PPI)按年增長0.8%，預估增加1.1%；按月亦跌0.4%，預估下降0.3%。

南韓首爾綜合指數曾跌34點或1.8%，報1,873點。個股中，韓亞金融及TCC Steel均挫超過4%，三星電子跌0.7%。

澳洲宣布推出176億澳元刺激計劃，以幫助經濟擺脫疫情影響；澳股未止跌，並一度下挫171點或近3%，報5,618點。板塊方面，地產股跌2%，原材料及醫療保健股同跌逾3%。個股中，Energy World及Webjet瀉逾8%。

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