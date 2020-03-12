【專家視野】林嘉麒：減息難救經濟 後市審慎

英國央行突然減息半厘，意外的是又一間央行在議息前提早減息。美國聯儲局月初已突發減息，較加拿大早一日；英倫銀行本於26日議息，但也在周三，較歐洲央行為早減息。

無獨有偶，美英提早減息也是在鄰國央行議息前行動，似是要比鄰國快。理論上，一國減息是做弱自身貨幣，其他國家貨幣相對變強。

以美國為例，聯儲局若果如預期18日議息後才行動，就會在澳洲、加拿大、歐洲之後。面對其他央行減息，美元會因此相對變強，在議息後減息，美元及後才轉弱，一來一回，貨幣幣值或者沒有貶值。

現時多國央行計劃減息，一方面是希望降低融資利率，紓緩企業面對疫症的壓力，另方面期望可推低自身匯價，刺激產品出口帶動經濟。故此，美英先下手為強是客易理解。

國家首元中，一直對央行最多意見的當然是特朗普。近日他再在社交網站發文，稱聯儲局可悲、行動緩慢，指由鮑威爾領導的聯儲局加息太快，減息太慢，再次強調聯儲局應該減息至與競爭對手國家的相若水平。

事實上，美國在早年開始加息後，利率較其他發達國家最少高出一厘，在經濟較差的情況下是沒有優勢。特朗普亦指，聯儲局應作為一個領導者，而不是反應超慢的跟隨者。這點我表示贊同，現時多國力抗疫情之際，暗地裏要相互出招撐經濟，這是刻不容緩的。

市場預料聯儲局下周議息會再度大幅減息，而利率期貨顯示，下周減息一厘的機會率達68%，減四分三厘的機會率為32%，更甚是有預測聯儲局最早6月再啟動量化寬鬆，。

既然如此，個個爭減息，環球股市為何沒有大幅飆升呢﹖確實，減息能有效降低成本，企業可因此提升盈利，從而推高股價，以至股市。問題是減息可紓緩融資壓力，卻改變不了沒有生意的事實。疫情除了影響市民健康，也影響企業運作，失業率上升，市民消費力下降，減息也無補於事，因為企業收入也受到影響。美股周二因特朗普計劃將個人稅率及企業稅調整至零，無疑帶動了投資市場氣氛，但面對現實是，美國確診個案不斷增加，多個州份已相繼宣布進入緊急狀態。減息能治好病人嗎﹖病醫不好，感染人數繼續增加，經濟活動就一直在受影響。

因此，港股近日雖然從低位反彈，惟外圍疫情仍肆虐，再多貨幣政策及財政政策也是徒然。恒指再試25,000點以下機會相當大，短線不宜太樂觀。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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