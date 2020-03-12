【股市權法】金曹：港股恐慌　跌浪未完

最近恒指期權的引伸波幅非常高，恒指波幅指數最近三天的收市價由26.4升到33.9，而最活躍成交的3月24,000點PUT引伸波幅已到40，引伸波幅愈高表示期權金愈貴，向下對沖的成本更高。過去3日，24,000點PUT期權金變化是最低185點、最高673點，升幅達264%，而期指最高26,014點、最低24,360點，僅下跌6.4%，槓桿41.3倍。即每日1%期指升跌，可引致期權金變化超過40%。

以執筆時計算，即日高低位464點至287點，低位買中，一日升幅60.6%。而期指變化是由25,470點跌到25,085點，約下跌1.53%，即日的槓桿率仍有40倍。

若然今天睇淡後市，在期指高位Long Put最活躍的24,000點PUT，付出約240點(1.2萬元)，維持40倍槓桿的話、期指跌1%，PUT可贏約100點或5,000元。不過，踏入月中之後，時間值會收縮的比較快，24,000點PUT將會出現跌市升得少的情況，未必能維持40倍槓桿，如果在高位追入但當日指數變化不大，每天時間值損秏理論上是Theta值約21點，即每天要減去約1,000元的持倉成本。

通常最活躍PUT減去期權金就是淡倉成本價，現時24,000點PUT最多成交，但期權金近日在大跌的情況仍未過1,000點，表示期權莊家比較有信心3月守得到23,000點大關、最低237點，即23,800點附近仍是波幅可達之位。

另外，恒指引伸波幅由2月結算收市時23.7漲到現時33.9，收市最高見39.3，簡單推算，恒指此浪跌幅可達16.2%，由2月期指結算26,554點計算，下跌目標暫時看22,240點。當然莊家預留一定水位，未必一定見到，如果信一半即只跌8.1%，期指見24,393點是比較合理的短線目標。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626