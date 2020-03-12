【大流行恐慌】特朗普：額外提供2000億美元流動性

新冠肺炎疫情肆虐美國，美國總統特朗普宣布一系列抗疫措施，包括推遲今年報稅截至日期，額外提供2,000億美元的流動性，指示小型企業管理局向受影響的州提供貸款，並呼籲國會立即減免薪俸稅。

他認為，銀行及金融機構資本充足，實力雄厚，並指今次「不是金融危機」，只是作為一個國家和一個世界將共同克服的暫時時刻。

此外，於當地時間周五(13日)午夜起，將禁止所有歐洲旅客入境30日，英國不包括在內。

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