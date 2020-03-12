人民幣速遞：中間價下調至6.9641 兌每百港元報89.78

據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.9641，較上日再下調29點子，連跌3日。

離岸人民幣(CNH)兌美元曾高見6.9665，其後回落至6.9806，最新報6.9778。每百港元兌89.78元人民幣。

亞洲市，美匯指數報96.51。

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