【大流行恐慌】道指期貨及港股齊瀉逾千點

美國周五午夜起限制歐洲旅客入境，並公布紓困措施，惟市場「唔收貨」，道指期貨再瀉逾千點。港股跌幅進一步擴至超過1,000點，恒生指數挫至24,100點水平，暫跌幅收窄至900餘點。國企指數跌近400點，主板成交460億港元。

除限制歐洲旅客入境，美國總統特朗普同時宣布，將採取緊急行動提供紓困措施，包括指示財政部推遲一些稅款繳納，並呼籲國會立即減免薪俸稅，指示小型企業管理局向受影響的州提供貸款。另會為市場額外提供2,000億美元的流動性。

藍籌股全線下挫，創科實業跌7.5%表現最差；舜宇光學跌6.7%；瑞聲科技亦挫近6%。

重磅股捱沽，騰訊跌3.6%；友邦保險跌4.8%；中國移動跌4.2%；中國平安、工商銀行及建設銀行跌3%至3.2%。

石油股跌幅顯著，中國海洋石油挫7%；中國石油及中國石化跌4%及4.7%。

阿里巴巴曾挫近5%，至187.2元的接近上市低位。美國點評及小米集團齊挫5.8%。

美國公布「限歐令」，主要生產及銷售行李箱的新秀麗急挫18.4%，創8元的歷史新低。

【09:48】港股挫逾800點 滙豐跌穿48元

港股跟隨外圍股市跌幅擴大，恒生指數曾挫逾800點，至24,421點的近三年低位，暫維持逾700點跌幅。國企指數瀉逾300點，主板成交180億港元。

滙豐控股跌穿48元，曾挫2.4%，再創47.4元的三年半新低，市值跌穿一萬億，至9,800億元。

友邦保險去年新業務價值增速十年最慢，股價跌3.7%報69.3元。中國平安及中國人壽跌2.1%及3.7%；工商銀行及建設銀行跌2.2%及2.8%。

大型科網股沽壓重，騰訊跌2.7%報368元；阿里巴巴挫3.4%報190.3元；美團點評及小米集團挫3.7%及4.4%。

【09:20】港股開市挫573點 騰訊跌2.7%

市場對新冠肺炎疲情恐慌加劇，美股道指期貨再跌超過500點；港股開市跌573點，恒生指數報24,657點；國企指數低開253點，報9,817點。

騰訊開市跌2.7%，報368港元；友邦保險公布業績，股價跌2.8%報70元。

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