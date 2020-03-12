【大流行恐慌】A股跌幅擴大至2%　油股捱沽

市場恐慌升級，內地股市跌幅擴大到1%至2%，滬綜指最新跌54點或1.8%，報2,913點；深成指大跌278點或2.4%，至10,921點；創業板指數則跌58點或2.7%，至2,043點。

板塊方面，石油股挫3.5%，有色金屬、生物製藥及釀酒股皆跌近3%，金融股跌1.5%。

油股沽壓大，中國石化跌逾1%，海油工程、上海石化、中海油服及洲際油氣跌幅逾3%至5%。

【09:25】【大流行恐慌】A股三大指數齊跌1% 口罩股受捧

新冠肺炎疫情持續，世界衞生組織(WHO)宣布新冠肺炎為全球大流行，外圍股市急挫，其中美股道指陷入熊市；滬深股市全線下跌逾1%，滬綜指低開32點或1.09%，報2,936點；深成指低開177點或1.59%，至11,022點；創業板指數低開31點或1.49%，至2,070點。

板塊方面，船舶製造股跌近2%，有色金屬股跌1.8%，地產、煤炭及鋼鐵股全線跌1%，金融股跌0.9%。

疫情肆虐，口罩股逆市向好，尚榮醫療及順威股份升停板。

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