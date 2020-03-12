港股格局：梁杰文指博反彈可先睇兩萬六

恒指周四早間急挫超過1,000點，宏高證券投資經理梁杰文表示，港股跌至這個水平，已呈超賣，加上牛證「死得七七八八」，預期恒指短線或有反彈，目標先看10天線或26,000點水平。

而當美股跌得愈急，華府的救市壓力亦愈來愈大，若然聯儲局下周的減息幅度可為市場帶來驚喜(例如再減息超過半厘)，股市亦有反彈條件。

惟他補充，新冠肺炎疫情在外圍的爆發和擴散仍在初段，或會拖累今年上半年全球經濟增長，股市反彈過後有機會再尋底。如果救市和減息預期令市場失望，恒指隨時會跌多1,000至2,000點，回落至23,000點水平。相反，若救市力度大以及美股能夠企穩，股票現水平開始有中長線吸納價值。

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