異動股：研究戰略合作 SOHO中國復牌飆17%
2020年03月12日 09:45
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SOHO中國(00410)確認與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性；周四(12日)復牌，股價最多逆市抽升17%，高見4.8港元，見52周高位；暫時成交逾1.4億元。
公司指出，其可能導致也可能不會導致就公司的全部已發行股份作出全面要約。截至報告日，尚未就是否進行潛在交易作出決定，且未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。
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