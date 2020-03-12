【即市分析】高鑫零售強勢可追
2020年03月12日 10:00
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東網財經專欄作者錢修：早兩月提過的高鑫零售(06808)，近日股價見1年高，技術形態向好，可留意短炒機會。集團是內地連鎖超市龍頭，阿里巴巴(09988)為其第二大股東，早已具備線上服務及實體店的優勢。管理層早前於電話會議時指，疫情未對業務及利潤產生大影響，顧客的線上需求非常旺盛，由疫情開始，業務以3.5至4倍速度增長。
走勢方面，該股昨(周三)飆逾6%收報11.1元，MACD剛現牛叉，且日線全數上揚，料後市向好，建議11元樓下小注上車，短線望12元，向下跌穿10.4元止蝕。
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