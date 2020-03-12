【大流行恐慌】道指期貨瀉千點　納指期貨觸發熔斷

市場對美國總統特朗普的講話失望，美股道指期貨急挫1029點，低見22,546點；標指期貨跌117點，報2,622點；納指期貨亦跌見7,602點，瀉400點，跌幅達5%，觸發熔斷機制。

新冠肺炎疫情肆虐美國，總統特朗普周三(11日)宣布，從當地時間周五(13日)午夜起，將禁止所有歐洲旅客入境30日，英國不包括在內。

歐股期貨同告下跌，德國DAX指數期貨跌6.15%，英國富時100指數期貨跌6.14%。

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