業績差兼被大行唱淡 國泰航空股價急瀉逾5%
2020年03月12日 10:05
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)去年純利按年大幅倒退27.88%，至16.91億港元，並預計今年上半年將錄得重大虧損。
大行摩根士丹利亦看淡，將其評級下調至「跑輸大市」，目標價大削13%，降至8.9元。
國泰股價應聲急挫5.3%，低見9.64元。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，該業績未完全反映去年中開始的社會動盪及今年爆發的疫情影響，未來公司的客運、貨運業務會再下跌，坦言「今年先至會見真章」。
對於國泰去年7月完成收購香港快運，香港快運於收購後期間錄得除稅後虧損2.46億元。溫稱，「香港快運依家唔值咁多錢」，公司或需為該項投資撇帳，有機會在香港快運的商譽上作出減值，都會成為國泰今年上半年業績的不穩定因素。
他指出，如加上剛剛爆發的石油價格戰，未來國泰面對的不明朗情況甚多，他估計，國泰股價應有一段不短的時間會在10元上下的區間上落而難以突破。投資者如要建倉，其實不應選該股。
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