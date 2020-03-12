業績差兼被大行唱淡　國泰航空股價急瀉逾5%

大行摩根士丹利亦看淡，將其評級下調至「跑輸大市」，目標價大削13%，降至8.9元。

國泰股價應聲急挫5.3%，低見9.64元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，該業績未完全反映去年中開始的社會動盪及今年爆發的疫情影響，未來公司的客運、貨運業務會再下跌，坦言「今年先至會見真章」。

對於國泰去年7月完成收購香港快運，香港快運於收購後期間錄得除稅後虧損2.46億元。溫稱，「香港快運依家唔值咁多錢」，公司或需為該項投資撇帳，有機會在香港快運的商譽上作出減值，都會成為國泰今年上半年業績的不穩定因素。

他指出，如加上剛剛爆發的石油價格戰，未來國泰面對的不明朗情況甚多，他估計，國泰股價應有一段不短的時間會在10元上下的區間上落而難以突破。投資者如要建倉，其實不應選該股。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626