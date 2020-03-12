港股格局：許繹彬指美國處窘境　不宜大舉入市

港股周四遭遇恐慌性拋售，恒生指數曾大跌超過1,100點。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，古語有云「屋漏兼逢連夜雨」，用來形容本周全球股市真是相當貼切。新冠病毒肆虐，地球的另一端，沙地阿拉伯產油國真是「趁你病攞你命」，突然發動「石油戰爭」，令全球多國深陷困境，經濟前景堪虞，更拖累一向堅挺得如航空母艦的美股亦風雨飄搖。

港股周四一開市大勢又不妙，美國總統特朗普電視講話沒有宣布測試等任何實際的健康措施，即拖累道指期貨又再挫千點，恒指跌幅曾擴至逾千點，跌穿支持位，大市前景未容樂觀。

他表示，本周港股已由強轉弱，而一向強勢的醫藥股及物管股亦有斬倉盤出現，可見市況不穩，令投資者亦舉手投降；港股突然轉弱的原因，是因為現階段可能疫情並非跌市的元兇，反而有感所有不利因素均直指美國，「疫戰」及「石油戰爭」均打中美國的要害，更會帶來很多不確定的後遺症，引致美國不論經濟及股市也是岌岌可危，上落逾千點的情景未來或是習以為常，投資者必須學懂熔斷機制，皆因未來可能會不時出現。

他續指，儘管特朗普最後一定會出招拯救，但是否只是帶來曇花一現的刺激，投資者必須提高警覺。至於港股後市何去何從，必定隨外圍市況動盪飄搖，暫不宜大舉反擊，正所謂寧買貴莫買錯；現階段可小注跟風短炒，對象仍屬影響輕微的醫藥股及物管股。

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