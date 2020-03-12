【大流行恐慌】芝商所擬關閉芝加哥交易大廳

芝加哥商業交易所和芝加哥期貨交易所的母公司芝商所集團(CME)表示，將在周五(13日)市後關閉其芝加哥交易大廳，以減少可能有助於新冠肺炎疫情傳播的大型集會。

CME透露，在交易大廳或芝加哥期貨交易所大樓沒有發現新冠肺炎病例，市場將繼續以電子方式進行交易。隨着更多關於疫情的醫學指南出爐後，將適時評估重新開放交易大廳的時間。

紐約證券交易所亦表示，已採取措施幫助保持交易大廳開放，包括為交易員和工作人員設置單獨的入口和用餐空間。

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