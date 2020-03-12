港股格局：郭家耀料下試兩萬四關　可博金礦及物管股

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，世界衞生組織(WHO)宣布新冠肺炎疫情已經出現全球大流行，市場憂慮影響將持續一段時間，且美國總統特朗普的刺激經濟措施仍欠缺細節，市場對此期望落空，拖累美股急挫。最新美國宣布禁止歐洲旅客入境30日，加劇市場對經濟前景的憂慮，道指期貨在亞洲時段再明顯下跌。雖然港股近期跌幅相對外圍為輕，但亦難以獨善其身，恒指周四(12日)已跌兩萬五關口，低位逼近兩萬四水平，由於美股仍有拋售壓力，料港股短期走勢料難以扭轉，後市有機會下試兩萬四關口，上方約25,500點相信阻力不輕。

郭指出，油價近期大幅波動，石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯減產談判破裂，沙特旋即掀減價戰以搶佔市場，拖累油價急挫。雖然一度出現技術反彈，但好快已再轉跌。尤其是市場憂慮環球疫情將影響原油需求，對油價難有支持，石油股尤其是生產成本較高的油企首當其衝受到打擊，板塊估值料維持低企，只能作短線博反彈操作。

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