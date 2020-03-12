【大流行恐慌】傳歐洲銀行要求監管機構提供疫情救濟措施

新冠肺炎疫情持續擴散，彭博引述文件指出，歐洲銀行要求監管機構提供對疫情救濟措施，包括撤銷上次金融危機後商定的安全措施，降低流動性和資本緩衝，以及放寬不良貸款規則。

業界指出，當局需要採取上述措施，以便他們能夠幫助歐洲經濟度過致命病毒造成的暫時困難。

代表約3,500家公司的游說團體歐洲銀行業聯合會認為，如要真正有效，有關工作將需要公共當局與銀行之間進行密切協調。

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