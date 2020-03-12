【大流行恐慌】油價再插水　倒跌逾6%

美國總統特朗普表示，將暫停歐洲到美國的所有旅行30天後，油價應聲大跌。

紐約期油一度升上每桶33.63美元，其後大插水，低見30.68美元，最新報30.72美元，跌2.26美元或6.85%；布蘭特期油報每桶33.43美元，跌2.63美元或6.59%。

隨着沙特阿拉伯及俄羅斯開打原油「價格戰」，已令油價節節下跌。據國際貨幣基金組織(IMF)早前數據顯示，沙特需要油價每桶80美元，2020年預算才能平衡，否則赤字達1,870億里亞爾(約3,900億港元)。足見今次「石油世界大戰」殊不簡單。

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