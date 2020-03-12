【外匯點評】熊俊傑：料歐央行將擴大買債規模

艾德證券期貨高級副總裁熊俊傑表示，繼上周美國聯儲局突然在議息會議前減息，英倫銀行因應當地疫情升溫決定跟隨。貨幣政策委員會名委員昨日(11日)一致同意即時下調息率0.50%至0.25%，重返歷史最低水平。央行亦同時引入新的定期融資計劃，為中小企業進一步提供流動資金。該中小企業定期融資計劃(TFSME)將會提供超過1,000億英鎊的定期融資，央行稱，計劃有助增加企業和家庭的現金流，並降低資金借貸成本。

疫情在美國已造成超過1,100病例，美國總統特朗普今晨(12日)宣布，於本周五起未來30天內暫停從歐洲到美國的所有旅行，但不包括英國。外界早前傳出美國或會豁免年內薪俸稅，但在特朗普的講話中未有提及，令市場對政府推出支援經濟措施存在疑慮，更有指免薪俸稅計劃或可能最終成為延遲繳交稅款安排。

同日，澳洲再度「領先」美國，推出176億澳元(折合114億美元)的財政刺激方案，包括未來四年支出67億澳元，為中小企業提供現金流，協助他們在經濟下行期間支付工資。稅額方面，將擴大稅收減免，未來四年撥款7億澳元，用於幫助企業購買新設備。澳洲儲備銀行上周減息四分一厘至紀錄新低0.50%，市場預期央行或會在4月再減四分一厘。投資者要留意澳元兌美元(AUD/USD)於06420的關鍵水平，如本周末收盤價或下周一開市價低於該水平，將有可能下試0.6300，上方阻力參考21天平均線(EMA) 。

今日(12日)市場焦點將落於歐洲央行在晚上的議息會議，在美國及英國緊急減息半厘的環境下，市場已預計歐洲央行會進一步降息。然而，三大利率目標中的主要再融資利率已在0，減息幅度不大可能跟隨英美兩國般大。因此，歐洲央行可能會多管齊下，採用新的工具同時，亦會擴大買債規模。交易策略上，可考慮於1.1360沽歐元買美元，下方目標1.1240，若升穿1.1460止蝕。

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