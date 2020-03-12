【專家點評】鄧澤堂：港股中長線睇好

有傳美國總統特朗普與參眾兩院共和黨議員開會商討刺激經濟的措施，有報道指措施或包括將薪俸稅稅率降至零，以及援助頁岩油開採行業等，消息帶動美股回升。

另外，有消息指沙地和俄羅斯或有望重返談判桌，帶動周一曾暴瀉逾3成的油價回穩。市場恐慌情緒有所緩和，美國10年期國債孳息率亦由低位顯著反彈。

港股方面，恒指在25,000點始見支持，相信已一定程度反映市場對美國出手救市的憧憬，以及國家領導人首赴武漢視察的利好，預料恒指短期或會繼續守住24,800點水平。後市走勢視乎環球疫情發展、美國刺激經濟措施力度和石油減價戰發展等多個因素，但這些因素的不穩定性總有過去一天，中長線看好不為過。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626