【大流行恐慌】瑞銀料全球經濟增長或低至0.8%　28國有18個衰退

世界衛生組織(WHO)正式宣布新冠肺炎為全球大流行。因應疫情蔓延對全球市場影響，瑞銀投資研究部全球經濟師Arend Kapteyn發表報告，調整對25個國家和所有大宗商品的預測。

Kapteyn表示，在調整後的新基準情景下，預計2020年全球增長率將由2.9%降至2.3%，有8個國家將陷入衰退。不過，行也考慮了兩種升級情景，一種是感染人數以1,000為系數增加的中等情景，一種是新冠肺炎發展成真正的全球性大流行病。前一種情景下，全球按年增長率降至1.6%(28國中有16國陷入衰退)，全球性大流行病情景下，全球按年增長率降至0.8%(28國中有18國陷入衰退)。

該行預計會有大規模進一步的財政和貨幣刺激出台。目前預計，美國聯儲局將在今後的兩次會議上減息至零利率下限(基準情景)，實際上所有央行均將降息至零利率下限(新興市場的加權平均政策利率下降90個基點；發達市場下降80個基點)，令今年成為2009年以來政策最具擴張性的一年。

根據估算，市場目前所反映的全球增長率僅為2%，與該行預測一致，而長期均值為3.5%，新冠疫情爆發之前是4%，石油輪出國組織和盟友(OPEC+)會談破裂之前是2.8%。這種「雙重打擊」意味着增長預期創下自全球金融危機以來最慘重的8周跌幅。即便如此，只要確診病例還在增加，幾類風險資產就還未觸底。市場並未反映出該行的兩種升級情景。

股市方面，該行相信如果疫情能得到控制，到2020年底全球股市應會創出刺激政策所致的新高。北亞和美國可能領漲，歐洲和其他新興市場則落後。在中等情景下，該行仍預計下半年將回升，但不足以令全年回報率為正。全球性大流行病情景下，增長下跌、決策者可用的額外刺激非常少，股市回報率將大幅下降。

至於匯市，回補歐元淡倉是匯市走勢的主線，如果疫情形勢進一步惡化，這種情況可能會延續。不過，在全球性大流行病情景下，對全球增長在更長時間裡下滑的擔憂將導致歐元再度走弱，幾種新興市場貨幣匯率恐承壓。儘管新興市場貨幣遭遇沉重拋壓，但在大宗商品價格大幅走低的背景下，其匯率未必低廉。

另外，該行認為，即使油價隨期貨上漲，通脹保值債券也處於最低十分位數。這意味隨着今年稍後時候全球增長回歸趨勢值，孳息率曲線仍明顯更平，儘管短端「固定」在零利率下限。不過，該行預計美國孳息率不會變負。即便在全球性大流行病情景下，也預計10年期美債孳息率會在0.5厘左右觸底。

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