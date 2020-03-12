逾五百隻牛證被打靶　續有資金博反彈

恒指周四早間跌過千點，買了衍生工具好倉的投資者傷亡慘重。其中，周四早段已有526隻牛證被強制收回，僅次於今周一全日有656隻牛證被打靶的歷史紀錄。

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰表示，該行早間仍見資金博反彈，但規模已較之前小，除因部分過早看好「已輸咗唔少」，亦因產品價格貴了，因近期窩輪的引伸波幅高了，牛熊證的財務費用亦增加了，以反映市況波動，以及發行商對沖成本上升的因素。

他建議現時投資者揀窩輪宜揀貼價的條款，並留意引伸波幅的波動性；至於選擇恒指牛熊證，若需要持貨過夜，宜揀選至少距離現貨800至1,000點的選擇，以減低被強制收回的風險。

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