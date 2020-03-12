【專家點評】鄧聲興：電訊股防守力強 邊隻值博？
2020年03月12日 11:15
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港股後市走勢持續波動，有利高防守性的股份。香港電訊(06823)去年純利按年升8%至52億港元，ARPU按年微升至200元，好過預期。集團計劃4月推出5G服務，料會為客戶及手機ARPU帶來潛在增長空間。該股5.8厘的周息率相當吸引。該股阻力位於13.2元，向下支持位為10.8元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興 (作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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