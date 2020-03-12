港元拆息︰1個月回落至1.07厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.63厘；1星期續企0.79厘水平；與樓按相關的1個月跌至1.07厘；3個月跌至1.31厘。

12/3/2020

隔夜 0.63107厘

1星期 0.79768厘

2星期 0.84952厘

1個月 1.07155厘

2個月 1.21946厘

3個月 1.31232厘

6個月 1.38792厘

12個月 1.46179厘

11/3/2020

隔夜 0.68560厘

1星期 0.79179厘

2星期 0.87173厘

1個月 1.10732厘

2個月 1.23917厘

3個月 1.32494厘

6個月 1.39346厘

12個月 1.46976厘

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