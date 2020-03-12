新股專輯：4股首掛 3隻「潛水」 偉源控股報升
2020年03月12日 11:19
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常達控股主席陳醒明(中)。
周四(12日)有4隻新股「疫」市首日掛牌，其中3隻「潛水」。常達控股(01433)開報0.161港元，較招股價0.25元跌近36%；深藍科技(01950)開報0.5元，較招股價0.52元跌3.84%；稀美資源(09936)開報2元，較招股價2.23元跌10%。
常達控股為服裝配飾商，主席陳醒明稱，公司已於2月10日接近全面復工，公司700名員工中已有600名復工，只有部分員工按地方政府要求進行隔離中，運作無受影響。
他又稱，本港零售轉差，但在全球布局，香港生意佔比很少，現時接單情況與去年相若。
深藍科技為人工皮革化學品製造商，該公司董事會主席劉靜表示，上市所有活動均按內地和香港要求進行，新冠肺炎疫情沒有大影響；而公司管理層早於上月到港，並按照港府要求，做足防疫工作。
她指出，公司旗下廠房已在2月10日復工，現正運作正常，而原料供應商及旗下員工亦不在武漢地區，故影響不大。公司執行董事陳華補充，客戶主要在中國沿海地區，訂單未見有大影響。
對於中國當局對企業的環保要求越來越嚴厲。陳華認為，公司合規，而環保要求能整合市場，淘汰未達標的企業，對公司發展有利。
中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源(09936)主席吳理覺指出，疫情對公司影響不大，公司春節按正常時間休息，及後按政府要求，將復工時間推後一星期。公司目前按計劃全面復工，生產正常。
他又指，公司有部分屬長期訂單，現時訂單正常。是次集資用途有70%用作擴大產能，現時已與政府簽訂土地協議，資金到位便可立即擴充。
新加坡土木工程承建商偉源控股(01343)開報0.7元，較招股價0.48元升45.83%。
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