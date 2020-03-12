新股專輯：4股首掛　3隻「潛水」　偉源控股報升

常達控股為服裝配飾商，主席陳醒明稱，公司已於2月10日接近全面復工，公司700名員工中已有600名復工，只有部分員工按地方政府要求進行隔離中，運作無受影響。

他又稱，本港零售轉差，但在全球布局，香港生意佔比很少，現時接單情況與去年相若。

深藍科技為人工皮革化學品製造商，該公司董事會主席劉靜表示，上市所有活動均按內地和香港要求進行，新冠肺炎疫情沒有大影響；而公司管理層早於上月到港，並按照港府要求，做足防疫工作。

她指出，公司旗下廠房已在2月10日復工，現正運作正常，而原料供應商及旗下員工亦不在武漢地區，故影響不大。公司執行董事陳華補充，客戶主要在中國沿海地區，訂單未見有大影響。

對於中國當局對企業的環保要求越來越嚴厲。陳華認為，公司合規，而環保要求能整合市場，淘汰未達標的企業，對公司發展有利。

他又指，公司有部分屬長期訂單，現時訂單正常。是次集資用途有70%用作擴大產能，現時已與政府簽訂土地協議，資金到位便可立即擴充。

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