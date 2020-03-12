【大流行恐慌】Apple意大利零售店全數關閉

意大利累計確診病例已增逾1.2萬宗，共有827人死亡。當地政府宣布新防止疫情蔓延的新措施，除食品店和藥店等必要店舖，全國其餘所有商舖都要關閉。外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)周四(12日)起關閉意大利各地的所有零售商店，直至另行通告。

報道稱，蘋果公司多家商店已減少營業時間，隨着意大利政府的隔離措施實施，實際上迫使其關閉商店。客戶如在此時產品遇上問題，可使用Apple在線支持服務尋求幫助。

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