【大流行恐慌】台灣央行料今年GDP難保2%
2020年03月12日 11:42
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(Getty Images圖片)
台灣央行總裁楊金龍表示，新冠肺炎疫情對全球經濟的影響恐怕較原先預期大，料將衝擊台灣今年上半年經濟，估計全年GDP增長保2%的概率相對少，能否保住2%，預計要觀察至6月底。
但他預期，是次的風暴相較2008年較為不嚴重。對於會否減息應對，他指沒有確定，要由理監事會討論，如果減息，所考慮的層面不只是對經濟的刺激，最主要是考慮金融穩定。
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