【大流行恐慌】高盛睇標指冧多一成　牛市將成歷史

新冠肺炎定性成全球大流行，投資者憂慮疫情會導致全球經濟陷入衰退，美股道指周三(11日)收市已陷入熊市。有外資投行認為，美股低處未算低，還會再下跌一成甚至更多。

道指周三收市報23,553點，跌1,464點或5.85%，自歷史高位回落逾兩成，陷入技術性熊市。曾跌至熊市區域的標指，收報2,741點，跌140點或4.89%；納指收報7,952點，跌392點或4.7%，為自去年10月11日以來首次跌穿八千點關口。

高盛首席股票分析員David Kosti認為，長達11年的美國牛市即將成為歷史，並指基本面惡化顯而易見。他將2020年中標指預測下調至2,450點，較周三收市低10%；年底目標則降至3,200點，較周三收市仍高16.7%。同時，他還一個月來第二次收窄了標指成分股盈利目標，未來兩個季度業績將至少每季下降12%，因油價暴跌和衛生風險的擴散對企業造成傷害。

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