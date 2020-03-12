【大流行恐慌】美債息作為風險指標失靈　終極「黑天鵝」？

新冠肺炎疫情在全球肆虐，國際油價創三十年來最大跌浪，加上疫情已確認變成全球大流行，消息震散全球金融市場，美股已陷入熊市，美國債券孳息率低處未算低。美債作為風險胃納指標，如今已變得模糊，頓使新興市場債券及抵押貸款債券等全球逾50萬億美元(約390萬億港元)以美元計價的固定收益證券，出現定價困難。

外電引述摩根大通的美國利率衍生品策略負責人Joshua Younger指出，短期美國國債的波動性水平和缺乏清晰度，使市場難以搞清所有其他資產的價值。

事實上，在當前的極端環境之下，市場流動性大受影響，美債的交易成本正在飆升。摩根大通數據顯示，在交易商間市場中，約有66%的30年期債券交易的買賣價差大於平均水平。近日該行亦警告，在極端情境下，不堪重負的交易商銀行可能需要額外處理價值3,000億美元的美國政府債券訂單，這可能對金融體系的重要組成部分「回購市場」構成挑戰，造成更大的買賣價差和回購交易的一般抵押利率上升。

此外，穆迪(Moody's Investors Services)指出，2024年之前，美國石油公司有860億美元的債券到期，其中62%為垃圾債。受到近日油價大跌，這些債券的違約風險正在急速上升。可見圍繞美國債市的不利因素正在連環爆發，短期金融市場會繼續劇裂波動，直至美國債市穩定下來，市場才有喘息的機會。

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