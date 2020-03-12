【高盛推介】趁低撈優質重磅股認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：將於下周三(18日)公布業績的騰訊，周三(11日)失守380港元，收市跌約1.2%。周四(12日)早段開市隨即失守370元水平。

有券商料騰訊將於今明兩年推出的手機版《地下城與勇士》及《英雄聯盟》，將是其遊戲業績於2020年下半年至2021年的主要增長催化劑。該行重申對其「買入」投資評級，目標價490元。

周三資金在騰訊下跌時吸納認購證，錄得約3,250萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。此外，牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約420萬元。

阿里巴巴周三跌約1.2%，周四早段繼續下跌。近期資金傾向部署好倉，當中認購證於過去5個交易日共錄得約2,630萬元資金流入。而牛證則過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約280萬元。

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