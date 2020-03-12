【桜該要移民？】拆解澳洲最新移民、置業資訊

澳洲央行最近「放水」，有利樓市發展，加上現時澳元走弱，是入市買澳洲樓的好時機？港人除了熱愛買「磚頭」，近來關注移民議題，到底邊種方法移民澳洲較容易？最新移民政策又怎樣？大家記得要留意周四(12日)傍晚6時45分播出的《桜該要移民？》，歡迎觀眾在《東網》和《東網Money 18》facebook發表問題，屆時專家可為大家解答！

今集《桜該要移民？》有Sakura Global行政總裁張明珠、和擁有超過25年經驗澳洲物業海外產業測量師劉國彪等專家在場，為大家講解在澳洲移民和置業的資訊。

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