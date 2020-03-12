太古全年純利大幅倒退近62%
2020年03月12日 12:03
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太古(00019)公布截至去年12月31日止全年業績，股東應佔溢利為90.07億港元，按年大幅倒退近62%；每股盈利A股為6元，B股為1.2元。第二次中期股息A股為每股1.65元；B股為每股0.33元。
公司主席施銘倫在業績報告中稱，集團在2020年面對本地及全球重大的挑戰，香港和中國內地的業務受到新型冠狀病毒疫情的不利影響，國泰航空(00293)所面對的影響尤其嚴重，預計集團於今年上半年將錄得經常性虧損。
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