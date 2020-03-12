太古地產純利挫53%　料今年酒店收入大跌

撇除租金支援，香港的零售租金收入總額略為下降。去年的物業買賣基本虧損與美國的住宅單位有關，部分被出售香港殷然項目的停車位及應佔出售中國成都遠洋太古里辦公樓及停車位的溢利所抵銷。

酒店業務錄得虧損擴大至6,200萬元，2018年虧損2,500萬元；主要由於下半年香港酒店業績轉差(反映社會事件)。

公司展望，在香港中區，預期需求減少(尤其是中國企業)及空置率上升會對辦公樓租金造成下調壓力。鑑於前景不明朗，辦公樓租戶推遲作出租賃承諾。在廣州及北京，由於中心商業區有新樓面供應以及需求疲弱，預期今年辦公樓空置率將會上升及租金受壓。

新冠肺炎疫情對公司在香港和中國的零售投資物業及酒店業務帶來不利影響。預計今年的零售物業及服務式住宅租金收入將會下降；個別零售租戶會因應其業務狀況獲提供暫時性租金支援。酒店的入住率和收入大幅下跌。在不影響與租戶及其他顧客長期關係的情況下，將盡可能節省成本。

除了疫情，社會事件及經濟的不確定性亦對香港的零售銷售帶來不利影響。

在香港，由於社會事件、經濟的不確定性以及疫情的影響，市場對住宅物業的需求轉弱。香港的土地供應短缺及房屋供應有限，加上利率偏低，預計在中長期市場對住宅的需求維持堅穩。在邁阿密，市場對住宅單位的需求因受到南美經濟疲軟、匯率波動，以及政治不穩定性而疲弱。

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