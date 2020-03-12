【大流行恐慌】中國民航局：2月民航業蝕245億人幣創紀錄

新冠肺炎疫情對行業運輸生產造成巨大衝擊。中國民用航空局表示，截至3月10日，81個機場項目中，有49個項目已復工，復工率達60.5%。其中，30個國家重大機場建設項目復工率達76.6%。未復工項目中，13個是受疫情影響，19個為寒冷地區，尚未具備復工條件。預計4月上旬復工率將達到86%。

2月份共完成運輸總周轉量25.2億噸公里，按年下降73.9%；完成旅客運輸量834萬人次，按年下降84.5%；完成貨郵運輸量29.7萬噸，按年下降21%。1至2月，民航全行業虧損175.8億元(人民幣，下同)。2月，行業共虧損245.9億元，其中，航空公司虧損209.6億元，國際航空運輸遇到嚴重挑戰，創單月虧損最大紀錄。

與此同時，民航局下發《關於積極應對新冠肺炎疫情有關支持政策的通知》，提出實施積極財經政策、積極推進降費減負、加大基礎設施投資、促進航空運輸發展、優化政務服務工作等五個方面十六條政策措施。通知還提出，抓緊新開工復工樞紐機場、脫貧攻堅、藍天保衞戰等一批重點基礎設施項目，力爭全年完成固定資產投資1,000億元人民幣。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626