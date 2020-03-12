【瑞通推介】投資者對後市好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：世界衞生組織(WHO)宣布新冠肺炎全球大流行，引發投資者憂慮情緒，拖累美股隔晚再暴跌。道指收報23,553點，跌1,464點或5.8%，現時已自紀錄高位累計回落逾兩成，陷入技術性熊市。

恒指周三(11日)先升後回，收跌160點或0.63%，報25,231點，全日受制25,500點阻力。周四(12日)早段再挫逾1,000點，低位暫見24,100點，創近年半低。其好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入215萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,130至26,199點。

友邦保險公布，按實質匯率計算，去年全年多賺1.56倍至66.48億美元，新業務價值按年增長5%至41.54億美元，遜市場預期，並指今季新業務銷售受疫情影響。該股股價周三大部分時間逆市靠穩，盤中高位曾升1.8%至73.15元，收市企72元，微升0.21%。受業績和大市影響，周四早段顯著受壓，瀉約4%，下試69元邊，再創超過1年低位。周三分別有288萬和150萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團錄4連跌，累挫逾1成，相繼跌穿20天、10天、和50天線，周三最多跌逾4%至11.54元，創逾1個月低。該股周四早段挫約6%，險守11元關。有消息稱小米10國際版的線上發布會將於3月27日舉行。輪證資金流方面，周三有超過1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有167萬元淨流出。

消息指蘋果公司(Apple Inc.)因疫情取消原定本月份舉行的春季發布會。舜宇光學將於下周一(16日_公布去年業績，而集團近期公布上月手機鏡頭出貨量按年升48%，按月則跌11.1%，股價周三回落近2.5%收市，報125.3元，失10天線並為近全日低位。該股周四早段繼續整固，跌逾7%，回至115元之下。周三有358萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有167萬元淨流出。

據報阿里巴巴的快遞及外賣業務已回復至新冠肺炎爆發前的水平。此外，滴滴自2018年暫停外賣業務後，目前已重新上綫，第一批上綫的城市是成都及杭州，第二批城市預計本月也會上綫，與美團點評再次正面交手。美團股價周三升抵100元關後反覆向下，以近全日低位95.65元收市，下挫3.1%。周四早段跌穿近期低位，曾跌逾4%至91元邊，重返去年11月水平。周三有超過3,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有388萬元淨流出。

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