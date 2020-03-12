恒生銀行9間分行下周一恢復營業

恒生銀行宣布，早前因應新冠肺炎疫情暫停服務的9間分行，將由下周一(3月16日)起恢復營業。

9家分行包括金鐘統一中心分行、上環分行、北角城市花園優越及優進理財中心、太子道141號分行、窩打老道優越及優進理財中心、黃埔新邨優越及優進理財中心、新界區將軍澳東港城分行、大圍分行及屯門市廣場優越及優進理財中心。

除此之外，恒生銀行另外9間地面分行(保管箱服務除外)、10個港鐵站辦事處、1間個人理財中心及3間商務理財中心將繼續暫時停止服務，直至另行通知。至於仍然維持服務的網點，其星期六的服務時間早前已縮短為上午9時至中午12時。

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