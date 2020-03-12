【專家點評】管泓姿：美期再熔斷 倍大波幅有咩方法？
2020年03月12日 12:31
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，受累歐美疫情變化加上原油價格大戰影響，恐慌情緒持續蔓延，納指期貨觸發熔斷，亞太股市大挫。
納指反向兩倍ETF今日急升，華夏納指反向兩倍ETF(07522)，今日暫時達13.5%升幅，今天半日未夠成交額已達2,500萬港元。昨日錄得新資金約468萬元。
同時亦有不少投資者看準各國救市措施隨時出台，每次急跌後趁低買入正向兩倍ETF博撈底反彈。華夏納指2倍正向ETF(07261)，昨天錄得約1,800萬元新資金淨流入，今天未夠半日成交金額已超過1,800萬元。
美國聯邦基金利率期貨於亞盤時段上漲，暗示美聯儲將於3月進一步降息100個基點。美國今年適逢大選年，市場解讀美國總統特朗普為增取連任，救市政策更加勢在必行。相信美國波動市會持續一段時間，美股梅花間竹大上大落都是投資機會。
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