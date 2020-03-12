【專家點評】管泓姿：美期再熔斷 倍大波幅有咩方法？

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，受累歐美疫情變化加上原油價格大戰影響，恐慌情緒持續蔓延，納指期貨觸發熔斷，亞太股市大挫。

美國聯邦基金利率期貨於亞盤時段上漲，暗示美聯儲將於3月進一步降息100個基點。美國今年適逢大選年，市場解讀美國總統特朗普為增取連任，救市政策更加勢在必行。相信美國波動市會持續一段時間，美股梅花間竹大上大落都是投資機會。

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