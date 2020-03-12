【高盛推介】恒指挫千點 輪證攻略
2020年03月12日 12:41
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(12日)早段開市隨即失守25,000點關口，低開574點後跌幅擴大，更一度跌超過1,100點，及後跌幅收窄。
由於市況仍然波動，投資者如計劃部署恒指反彈，可考慮選擇牛證或中年期的貼價認購證。
投資者如計劃部署牛證，遠牛選擇可留意恒指牛證(62049)，收回價23,108點，行使價23,008點，換股比率10,000，槓桿比率18.9倍，近1,150點距離遠牛，適合持貨過夜。
並可留意收回價較近的恒指牛證(60771)，收回價23,608點，行使價23,508點，換股比率10,000，槓桿比率28.7倍，相近收回價牛證中槓桿較高。
高槓桿的選擇則可留意屬適合即市操作的恒指牛證(67393)，收回價23,908點，行使價23,808點，換股比率10,000，槓桿比率40倍。
認購證方面，現時市場缺乏行使價26,000點以下的產品。投資者如計劃部署，可留意年期約4個月的恒指購證(21743)，行使價26,300點，2020年6月29日到期，實際槓桿10.3倍，市場最貼價條款認購證。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意屬市場上最貼價產品中，街貨最低的恒指熊證(61971)，收回價26,148點，行使價26,248點，換股比率10,000，槓桿比率10.9倍，少數面值低於0.25元、低街貨貼熊證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！