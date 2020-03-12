半日沽空金額141億元　騰訊佔12%

半日共有620隻股份被沽空，涉及金額141.74億港元，佔大市成交17.09%。

騰訊沽空金額17.23億元，佔沽空總額12.16%；阿里巴巴沽空金額15.66億元，佔沽空總額11.05%；盈富基金沽空金額8.06億元，佔沽空總額5.69%；建設銀行沽空金額5.25億元，佔沽空總額3.71%；滙豐控股沽空金額4.48億元，佔沽空總額3.16%。

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