【瑞銀推介】資產避險或利好黃金領展

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：近日美股如過山車般大幅上落，短短3周恐慌指數(VIX)已由20以下急升至最高62.12，為金融海嘯之後的最高水平，反映市場不明朗因素急增，單看道指期間由29,000點之上急跌約5,000點可想而知。

港股期間累跌2,000點左右，比例上好像不太嚴重，不過恒指早在農曆新年後因新冠肺炎疫情而開始反覆向下，近日下試年內低位。焦點方面，投資者除了留意恒指牛證和認購證博反彈之外，不少資金流入騰訊控股的認購證，博該股能夠走強並率先帶動大市回升。投資者如想部署，可參考以下認股證：

另外，英倫銀行在周三(11日)宣布減息半厘至0.25厘， 英鎊隨即跌穿10算。事實上自美國聯儲局上周突然宣布減息0.5厘，市場一度憧憬環球再之步入減息週期，而當減息後美股繼續受挫，市場更憧憬本周的議息會議有機會再次大刀闊斧減息。

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