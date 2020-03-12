【大流行恐慌】IHS Markit再降全球經濟增長預測至1.7%

新冠肺炎疫情蔓延，外媒報道，市場研究機構IHS Markit下調2020年全球經濟增長預測，由原先預測的2.8%向下修訂為1.7%。

IHS Markit指出，儘管美國經濟將受到疫情影響，但經濟勢頭仍強勁，足以避免經濟衰退，預計2020年、2021年美國增長均近1.8%，相對先前的預測分別是2.1%及2%。歐元區的經濟增長預測由0.9%降至極微增長，2021年從1.1%下調至0.9%。該行指對於歐洲來說衝擊更大，德國和意大利在疫情爆發前已接近衰退，疫情很可能使歐元區其他地區陷入衰退。

亞洲區方面，IHS Markit認為中國政府就疫情採取積極的檢疫政策，今年首季實質國內生產總值(GDP)可能會急劇收縮，次季將適度恢復。中國今年的經濟增長預測僅4.3%，較一個月前預測的5.4%減少，2021年經濟增長6.4%。

日本第四季經濟增長已不理想，該行指，假設東京夏季奧運會如期舉行，仍與2月預測的增長0.2%相差甚遠，2020年實質GDP增長料萎縮0.3%、2021年的增長為0.9%。

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