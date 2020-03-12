【深度解構】美國步向負利率　對你人生有咩影響？

美國聯儲局上周突發減息半厘，預計下周的議息會議，將減息四分三甚至一厘，致使聯邦基準利率好快去到零，接下來的將會是負利率年代。這可能對你的人生有極大影響，點解？

【預示美國甚至全球經濟衰退】

全球疫情未見緩和，歐美的擴散速度之快更是令人擔憂。馬來西亞、澳洲、加拿大、英國、冰島均已隨美國大幅減息，顯見各大央行已預示到經濟將大受影響，且存在重大的市場流動性風險，須要先下手為強為經濟補底，接下來的更有機會重啟量化寬鬆，以力挽狂瀾。

本來，疫情總有一天會過去，但問題是全球經濟這十多年累積太多問題，尤其是美國債市泡沫，一旦今趟美債息逼近零，甚至更低，意味債價將飆至天價，債市泡沫隨時爆破，則不但美國經濟遭殃，全球經濟可能步入大蕭條。

【青年人一畢業即失業】

如是者，對年輕人而言，缺乏經驗，亂世下要尋找一份好工，絕不容易，可能要被迫延續學業，或者半工讀、又或者做長期散工。總之，一畢業就能搵到工作的日子，好可能已成過去，更須留意部分職位可能因經濟蕭條而消失，故要細心分析行業前景，千祈咪入錯行。至於要成家置業，當然道路亦只會更加艱難。

【退休族收入減失預算】

對退休族而言，經濟轉差，物價可能會平一點，但問題是，手持的退休金既沒有多少利息，負利率下手持現金更可能要付手續費，而受累投資環境不振，利率和債息低迷，固定收入下降，即使有買保險或年金，亦可能因為零息甚至負利率問題，利差空間逼空，致令保單投資回報即紅利下跌，保單持有人的退休生活可能會失預算。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，當保單涉及投資成分，在息口趨勢向下和投資市場表現不佳下，同樣會受影響而回報減少。投資者未來揀選保險產品時要留意息口水平，並且宜揀選靈活性較大的產品，可因應市況和個人情況作出轉變。

【人口老化問題續惡化】

當然，經濟景氣極度低迷，新組家庭亦不願意生育，致使中長期而言，社會人口老化的問題將進一步惡化，對政府的財政負擔造成沉重壓力，社會生產力無以為繼，亦限制了經濟活力，結構性改革變得更加艱巨。

年輕人，有冇諗過一畢業即失業日子點過？退休人士，有冇諗過份退休金不斷縮水，生活質素下降？呢一刻，有樓又快退休，係咪應該諗下趁樓價高企，將層樓申請逆按揭，既可鎖定層樓的價值，又能繼續在自住居所安老，對退休生活加多層保障，唔驚經濟差令退休生活失預算？

【資產價格調整如雙刃劍】

反正，別以為美國經濟有難，唔關自己事。畢竟美國的盛衰，關係到全球景氣，亦關係到金融市場的表現，與資產價格起落分不開。在疫情的嚴重打擊之下，眼前的經濟難關，已清楚可見。「疫」潮下保得住條命仔，未有「病死」，而下一個挑戰，就係如何在經濟「逆」景中，繼續掙扎求存，不會「餓死」！

當然，資產價格調整，如雙刃劍，既得利益者，須及早籌謀以保障財產；可資產價格大幅回落，對創業者和年輕人，也許是一個機會，保持心態積極正面，有備而戰，自能從危機中找到機會。謹記，上帝關上一道門，自會留下一扇窗！

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