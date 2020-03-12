羅兵咸永道：現時是適合時機全面檢視稅制

左起分別為羅兵咸永道李尚義、吳家裕及王健華。

會計師行羅兵咸永道認為，港府須具備前瞻性，謀劃一系列明確方針，以吸引資金、企業和人才來港。另亦應推動經濟增長，以及發掘新收入來源。

該行指，稅制改革是振興香港經濟重要一環，香港不能過分依賴低稅率和簡單稅制優勢。由於其他地方，如美國、英國等主要經濟體均推出減稅措施，以吸引投資。羅兵咸永道香港稅務主管合夥人李尚義表示，國際稅制競爭力正努力追上，而香港在稅制方面有良好基礎，若推出彈性處理及更好的配套，相信可吸引更多企業來港營商。

該行稅務合夥人王健華又指，現時是適合時機全面檢視稅制。另外，現時政府應加大收入來源，不應只聚焦在稅收，如推出新未來基金組合。

對於如何評論徵收銷售稅，王氏未有正面回應，僅指政府在全面檢討稅策的同時，亦會評估稅種帶來的成效，並會諮詢不同界別。

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