【股匯攻略】美股支持位在250周線

民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，美股道指進入技術性熊市，本周開市為25,800點水平，現下已跌至22,300點水平，擺到明係熊，短線超賣，再Put落下去唔值博。

佢建議，目前應該等待彈高沽，可上望幾多點？再跌穿250周線，應該點做？具體點樣部署？請入嚟睇片聽吓專家意見。

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