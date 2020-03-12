意大利疫情大爆發 普拉達股價1個月累瀉30%
2020年03月12日 13:20
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情在意大利大爆發，累計病例已增至逾1.2萬宗，超過800人死亡，總理孔特宣布將「封城」措施升級，除食品店及藥店等必要店舖，全國其餘所有商舖都要關閉。
主要產銷包括Prada品牌的普拉達(01913)股價顯著受壓，曾瀉8%，低見20.65港元，跌穿21元；暫時成交1,100萬元。以今日低位計，該股由1個月高位29.8元累挫逾30%。
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