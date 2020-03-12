羅兵咸永道：港交所應推出「雙幣制」股票
2020年03月12日 13:23
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就振興香港經濟，吸引資金和企業到港方面，會計師行羅兵咸永道建議，香港交易所(00388)應推出以人民幣及港元計價的「雙幣制」股票，包括現有上市企業及新股發行。羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華指，這有助推動人民幣流通，並加強香港作為離岸人民幣中心的角色，亦可便利更多投資者。
事實上，港交所早於2010年推出人民幣產品，惟交投一直處偏低水平。王氏指，制度能予投資者多一個選擇，而該類產品流通量不高，或因為產品吸引力不足，與人民幣無關。
至於會否帶來監管問題，他則指，買賣證券是自由交易，投資者要自行平衡風險。
現時香港及中國內地投資者可透過滬深港通投資，亦有部分企業為「A+H」股。他指，滬深港通主要促進兩地投資者，但「雙幣制」可加強人民幣流動，給投資者更多選擇，相信兩者並無牴觸。
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