羅兵咸永道：港交所應推出「雙幣制」股票

事實上，港交所早於2010年推出人民幣產品，惟交投一直處偏低水平。王氏指，制度能予投資者多一個選擇，而該類產品流通量不高，或因為產品吸引力不足，與人民幣無關。

至於會否帶來監管問題，他則指，買賣證券是自由交易，投資者要自行平衡風險。

現時香港及中國內地投資者可透過滬深港通投資，亦有部分企業為「A+H」股。他指，滬深港通主要促進兩地投資者，但「雙幣制」可加強人民幣流動，給投資者更多選擇，相信兩者並無牴觸。

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