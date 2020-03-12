先沽為妙！麗港城三房戶削價逾百萬元易手
2020年03月12日 13:48
東網電視更多新聞短片
市場預示經濟有排衰，股市不斷尋底，業主劈價沽貨絕不手軟。利嘉閣郭麗娟表示，茶果嶺麗港城34座低層A室，實用面積748方呎，三房連套房間隔，去年5月放盤叫價1,080萬港元，累減102萬元，以978萬元沽出，減幅約9.4%，呎價13,075元。
據悉，原業主於1999年10月以約333萬元購入單位，現轉手帳面獲利約645萬元，升值逾1.9倍。麗港城3月至今累錄約4宗二手成交，平均實用呎價約13,870元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！