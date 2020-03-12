先沽為妙！麗港城三房戶削價逾百萬元易手

市場預示經濟有排衰，股市不斷尋底，業主劈價沽貨絕不手軟。利嘉閣郭麗娟表示，茶果嶺麗港城34座低層A室，實用面積748方呎，三房連套房間隔，去年5月放盤叫價1,080萬港元，累減102萬元，以978萬元沽出，減幅約9.4%，呎價13,075元。

據悉，原業主於1999年10月以約333萬元購入單位，現轉手帳面獲利約645萬元，升值逾1.9倍。麗港城3月至今累錄約4宗二手成交，平均實用呎價約13,870元。

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