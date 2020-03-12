【深度解構】油價暴跌誰是贏家？可能係呢個國家...

隨着沙特阿拉伯與俄羅斯之間的油價戰升溫，國際油價崩跌。雖然全球經濟增長憂慮加劇，投資者紛紛陷入恐慌，多國亦隨即減息應對。但分析指，印度不單沒有因油價低企而感到恐懼，甚至可能成為「最大贏家」。

印度2019至2020財年國內生產總值(GDP)增長預測為5%，降至11年來最低水平，但相較其他國家仍為全球增長最快的經濟體之一。外媒報道，IHS Markit亞太區首席經濟學家Rajiv Biswas指，在2018至2019財政年度，印度能源消費總量80%以上是進口的。能源價格下跌可能會降低印度的通脹，同時降低其進口成本，反過來又可以幫助縮小該國的貿易和經常帳戶赤字。根據印度政府去年中數據，印度對進口石油的依賴程度達84%的歷史高位。

他續指，石油和天然氣成本大降亦有助改善石化、發電和運輸等企業盈利能力。此外，通脹對經濟的壓力減弱，也可能給予印度央行更多空間以進一步降低利率，刺激增長並改善印度金融市場的資金流動。

新加坡星展集團經濟學家Radhika Rao表示，油價若長期處低位，支持印度購買力提升。國內石油價格可能會變得更便宜，將降低非石油企業的利潤壓力，緩解需求低迷所帶來的經濟壓力。

政治風險諮詢機構歐亞集團的分析師Akhil Bery表示，油價每下跌1美元，印度將節省約15億美元。不過，由於油價以美元計算，盧比兌美元貶值有所抵銷，故此收益或不如預期般多。但仍有助減輕政府承受的財政壓力。過去12個月，盧比兌美元匯率從約70左右水平，跌至目前的74.155，跌幅達6%。

印度商務部數據顯示，今年4至12月之間，該國的石油進口額為956.9億美元，按年降低近12%。期內油價維持約每桶50美元以上，印度的進口量估計佔印度總進口量21%。印度石油部長普拉丹(Dharmendra Pradhan)曾表示，如果原油價格在每桶50至60美元之間，將會感到高興。國際油價目前企每桶35美元以下，紐約期油及布蘭特期油分別報每桶31.45及34.02美元。

其實，中國亦被視為贏家之一。原因是中國作為最大的買油國，省下數百億美元的費用之餘，油價下跌會降低中國經濟的負擔，使工廠生產及最終產品成本下降。

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