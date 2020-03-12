新冠肺炎：友邦指數碼形式銷售難完全抵銷疫情影響

疫情擴散導致市民足不出戶，他相信，疫情將成為行業加速數碼化的催化劑，並指集團自上市以來，一直投資於數碼化，以保持在科技上的競爭力。

今年起內地進一步取消對外資持股限制，友邦已請求將其上海分公司改建為100%全資附屬公司，用以管理及經營內地壽險業務。黃表示，請求獲批核後，友邦的內地業務將可拓展至其他區域，相信疫情不會影響審批進度。

黃又認為，疫情僅為集團帶來短期衝擊，強調集團長期增長動力仍然強勁。另外，集團內地員工已悉數返回辦公室工作，而招聘活動亦未受影響。

保險業監管局早前因疫情推出應變措施，容許遙距銷售合資格延期年金及自願醫保計劃。友邦區域首席執行官陳榮聲透露，業界正與保監局商討，進一步放寬遙距銷售產品至更多類別的可能性，惟預期需要一段時間，相信香港業務的結構性增長動力仍強勁，並指至今為止，新冠肺炎未有令索償個案顯著上升。

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