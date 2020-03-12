澳元低水　墨爾本大型商場上蓋公寓首期28萬港元

【特約報道】澳洲央行本月初落實減息四分一厘，至0.5厘的紀錄新低，而澳元匯率進一步跌至十年來新低水平，令該國資產價格維持低水，市場預期，未來該國物業市場將繼續成為海外資金停泊的首選。新一期Ray White將推介位於墨爾本高級華人住宅地段Glen Waverley的商場上蓋公寓項目Sky Garden，項目入場費只需55萬澳元，首期相等於28萬港元，買家更可享3年5厘的租金保障計劃。項目處於交通中樞位置，只需步行3分鐘即達火車站，10分鐘車程直達Monash大學和Deakin大學。

事實上，該城市早前更獲滙豐銀行看好，提高1倍樓價升幅預測，預料該城市今年樓價將錄得10%至14%的強勁增長。

Sky Garden所在地為Glen Waverley區，該區一向為高級華人住宅地段，並有「百萬住宅區」的稱譽，區內向來以低密度的獨立屋為主，同時大大限制新盤的供應量，令樓價升溫。過去數年隨着澳洲小型家庭的數量上升，可負擔的獨立屋數量更是買少見少，區內對一房、二房單位最為渴市，市場只有極少公寓推出，可見其「稀缺性」。

澳洲房地產數據權威CoreLogic最新資料顯示，當地入門公寓單位已成為搶手貨，單是去年價格就飆升14.4%。分析指出，區內家庭收入亦較墨爾本整體平均數高出7%，反映單是當區已有一定購買力，足以承托樓價。

該區同時擁有「超級名校網」，區內名校林立，其中墨爾本名列前茅的的Glen Waverley Secondary College近在咫尺，同時毗鄰著名精英私校Wesley College，另10分鐘車程可達世界一流高等學府Monash University及Deakin University，促使每年海外留學生人數眾多，出租潛力巨大。

Sky Garden由3座大廈組成，提供555伙，戶型包括一房、兩房及三房戶，所有單位送車位，預計今年底內竣工。樓盤坐落區內唯一大型購物中心The Glen上蓋，該商場耗資約5億澳元打造，目前經已落成，佔地約80萬方呎，多達240間店舖進駐並開始營運，包括澳洲一線百貨公司David Jones亦已進駐，整個商場規模猶如香港九龍站大型商場圓方，住戶一落樓即可找到各式各樣的生活所需品。

此外，項目由著名發展商Golden Age Group打造，該公司更是墨爾本喜來登酒店的發展商。Sky Garden設施配備齊全，包括提供一系列五星級會所設施，如超過4,000平方米的空中庭園、露天酒廊、泳池、健身室、Spa水療按摩室以及私人宴會廳。

交通配套方面同樣完善，Glen Waverley區在墨爾本東南面的中樞地位，不僅擁有高速公路、鐵路等多維交通網絡，其本身也是一條火車線的終點站，並擁有10餘條線路。新鐵路落成後將一站抵達Deakin以及Monash大學新站，升值潛力指日可待。由該處前往市中心只需24分鐘車程，而前往Knoxfield、Chadstone及Doncaster等購物商圈，也只需要約20分鐘車程。

近年澳元持續低水，成為該國樓價升勢的動力。有分析指出，去年尾墨爾本的房價勁升6%，而在低利率和寬鬆的借貸規定的情況下，今年1月澳洲各大首府城市的樓價繼續錄得升幅，墨爾本及悉尼更領先全國。由於需求強勁，大量買家料繼續湧入澳洲樓市，大型金融機構滙豐銀行更看好墨爾本的樓價，提高該城市1倍升幅預測，料今年將上漲10%至14%。

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墨爾本Sky Garden 展銷會

日期: 3月14至15日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時(周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題：墨爾本最新上車攻略及SKY GARDEN增長潛力

時間: 下午3時 (每天一場)

查詢：2376 1088